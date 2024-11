Oasport.it - LIVE Tyson-Paul in DIRETTA: pochi minuti al ritorno sul ring di Iron Mike

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.41 Fury ha il pugno duro. 7 delle sue 10 vittorie sono arrivate per KO. E aveva mandato al tappeto anche Tommy Fury, nonostante sia stato sconfitto ai punti.5.38 Ricordiamo che il match si disputerà sulla distanza degli 8 round, ma ciascuno di questi durerà solo 2e non i canonici 3.5.37 D’altronde attualmente ad Arlington (Texas) sono le 22.37. Il match prima delle 23.00 non può iniziare.5.36 Naturalmente sta venendo creata una attesa ad arte.5.30 Attenzione perché Jakenon va considerato uno youtuber, ma un pugile a tutti gli effetti. Da cinque anni è un professionista: nei cruiser ha sin qui collezionato 10 successi ed una sconfitta contro Tommy Fury, fratello d’arte.5.29 In carrieraha ottenuto 50 vittorie (di cui 44 per KO) e 6 sconfitte (5 KO).