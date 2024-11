Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: fra poco FP e qualifiche, Bagnaia chiamato ad attaccare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37 Siamo all’ultimo appuntamento di questo Motomondiale: la ventiquattresima gara che ci dirà chi sarà il campione del mondo intra Jorge Martin e Francesco.9.33 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle prove libere e delledel Gran Premio di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee della Sprint Race del Gran Premio di, l’ultimo appuntamento del Motomondiale.Si tratta dell’ultimo atto del duello tra Jorge Martin e Francescoper la conquista di questo Mondiale.ha 24 punti da recuperare ed è quindi nella condizione di dovera tutti i costi, per cercare di mettere pressione sul suo diretto rivale. L’unico modo infatti per riaprire questo Mondiale è che l’iberico della Ducati Pramac sbagli qualcosa: un titolo che potrebbe materializzarsi già nella Sprint Race, in caso lo spagnolo arrivasse con almeno 26 punti di vantaggio su Pecco alla domenica.