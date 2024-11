Scuolalink.it - La crisi educativa nei giovani: Paolo Crepet analizza il problema e propone le soluzioni

Sempre più episodi di violenzale scuotono la società, portando alla luce unae relazionale che coinvolge famiglie, scuola e tecnologia. Lo psichiatra, intervistato da bimbisaniebelli.it,le cause di questo fenomeno ecinque consigli pratici per invertire la rotta.nei: adultizzati con genitori troppo permissivi, un mix esplosivo Secondo, la violenzale non è un fenomeno improvviso, ma il risultato di un lungo processo sociale. “Abbiamo adultizzato i ragazzi”, afferma, riferendosi al fatto che iconducono una vita da adulti senza aver sviluppato il senso di responsabilità. Frequentano discoteche, consumano alcol e droghe, con il pieno avallo di genitori permissivi. Questa “libertà senza freni” è il risultato dell’incapacità dei genitori di imporre regole e limiti.