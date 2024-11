Ilfattoquotidiano.it - Israele torna in piazza per chiedere al governo di liberare gli ostaggi: “Accordo a ogni costo”. Tel Aviv e Usa isolati nell’ultimo voto all’Onu

Non c’è solo l’opposizione, o per meglio dire l’isolamento, internazionale disancito dall’ultimoalle Nazioni Unite sul diritto all’autodeterminazione della Palestina a mettere pressione sulNetanyahu. Dopo il sospiro di sollievo per la vittoria elettorale di Donald Trump, il primo ministro di Teldeve fare di nuovo i conti anche con chi, all’interno del suo stesso Paese, ha deciso di scendere nuovamente inper spingere l’esecutivo a trovare unper la liberazione degliancora nelle mani di Hamas. Così, in diverse città israeliane, da Tela Gerusalemme, fino a Bèer Sheva, migliaia di persone sono pronte a marciare per“un, anche se doloroso”.Nella capitale israeliana, i manifestanti hanno fissato l’appuntamento alle 20 di fronte al Ministero della Difesa, dove i familiari di alcuni degliterranno anche una conferenza stampa per ribadire la loro posizione edi nuovo all’esecutivo Netanyahu di arrivare il prima possibile a uncon il partito armato palestinese che governa la Striscia di Gaza.