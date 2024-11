Donnapop.it - Elda Alvigini, ricordate Stefania Masetti de I Cesaroni? Quanto tempo che è passato, ecco com’è oggi!

aliasde Ivanta una lunga carriera nel mondo della recitazione. Conosciamola meglio!Leggi anche: Itornano e stavolta per davvero: Claudio Amendola ha rivelato quando inizieranno le riprese,la dataProveniente da una solida formazione teatrale,Alvignini è diventata famosa all’inizio degli anni Duemila per l’interpretazione dinella popolare serie nel piccolo schermo I. Che fine ha fattol’attrice? Potrebbe ritornare a indossare i panni della moglie di Ezio in una nuova stagione televisiva dell’iconica fiction? Scopriamo tutto di seguito! View this post on InstagramA post shared by(@)Etàha 56 anni: è nata a Roma il 2 maggio 1968, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.