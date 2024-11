Napolipiu.com - Curva B, volantino per i tifosi: 4 cose da fare per Napoli-Roma

Gli ultras azzurri organizzano una coreografia speciale per il match contro i giallorossi LaB del Maradona si prepara a una domenica di forti emozioni. Gli ultras azzurri hanno diffuso uncon le istruzioni per la coreografia prevista durantedel 24 novembre.“Ciro vive.non è una partita qualunque. Non lo sarà mai più”, si legge nel comunicato della. L’intera gradinata sarà dedicata a Ciro Esposito, “un figlio degno diche onorò la nostra città”.B, il piano per onorare Ciro ESposito duranteIlillustra con precisione i quattro passaggi fondamentali per la riuscita della coreografia:Una grande bandiera con il volto di Ciro verrà sventolata al centro dellaB. Questo sarà il segnale per l’inizio della coreografiaOgni tifoso dovrà alzare il lembo distribuito sui seggiolini e mantenerlo aperto con le braccia tese, prestando attenzione al verso correttoAl termine, il materiale non dovrà essere gettato a terra: “La prenderemmo come un’offesa”, sottolineano gli ultrasChi lo desidera potrà portare a casa il lembo come ricordo.