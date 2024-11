Calciomercato.it - Cessione decisa e prezzo fissato: il pupillo di Motta finanzia il colpo di gennaio

Possibile svolta in arrivo per la Juventus.lain vista del calciomercato invernale e dell’assalto al nuovo difensore: tutti gli aggiornamenti in casa bianconeraLa dirigenza della Juventus, già assoluta protagonista in estate, sarà costretta a tornare sul mercato anche a. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, entrambi fuori per il resto della stagione, il club bianconero è alla ricerca di almeno un nuovo difensore per la seconda parte della stagione.Juventus,per il nuovodi: sacrificato uno dei talenti lanciati da Thiago(Foto LaPresse) – calciomercato.itCome vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono diversi i nomi già accostati alla Juve, da Skriniar fino all’ex Dragusin, oggi in forza al Tottenham. Nel caso in cui dovesse lasciare Parigi, il PSG vorrebbe cedere l’ex Inter a titolo definitivo.