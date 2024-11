Quotidiano.net - Violenza sulle donne e impotenza maschile, la sessuologa: “Ecco cosa sappiamo”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 novembre 2024 – Esiste un legame tra? Lo abbiamo chiesto ad Adele Fabrizi, psicologa,e psicoterapeuta nel comitato scientifico Sia, la società italiana di andrologia che nei giorni scorsi ha diffuso i dati sull’aumento di disfunzioni sessuali maschili. La stessa società aveva dedicato un convegno per rispondere a questa domanda nel 2019 a Bari. Il titolo non lasciava margini a dubbi: “Il maschio fragile: le radici dello stalker, del femminicida, del violento nelle disfunzioni sessuali maschili”L’esperta premette: “Il legame non è stato confermato da studi scientifici basatievidenze, possiamo parlare di esperienza clinica. Le disfunzioni sessuali nell’uomo possono provocare una ferita nell’identitàche spesso è collegata con la potenza sessuale.