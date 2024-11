Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza, serve un cambio di passo"

I sempre più frequenti episodi di microcriminalità, con furti, rapine e altri reati sempre più spesso segnalati dai cittadini a Correggio, suscitano inevitabilmente anche il dibattito politico, con il consigliere di opposizione Giancarlo Setti, del gruppo Si può fare, che dichiara come "non bastano azioni dimostrative e spot politici, ma è necessario undiper il ripristino dellasul territorio". "Ci attendiamo da la locale amministrazione comunale – aggiunge Setti – faccia la sua parte con un verodisul versante della, a partire dai servizi educativi ai ragazzi". E ancora: "La polizia locale è fortemente sotto organico, caratteristica cronica aggravata da un importante turn over, non ancora organizzata ai servizi di pattugliamento notturno e neppure ai presidi fissi serali nelle arre più critiche della cittadina.