Liberoquotidiano.it - "S'è detto 500 volte!". Spalletti sbotta in dialetto: il raptus dopo Belgio-Italia

Una gran bellaè passata giovedì sera incontro la nazionale di Domenico Tedesco e continua la sua cavalcata in testa al girone di Nations League. Basterà un pari contro la Francia in casa per assicurarsi la testa del girone, oppure una sconfitta con il minimo scarto di reti dato che gli azzurri sono a +3 dai galletti, con lo scontro a favore. Nelpartita del match, deciso in avvio da una rete di Sandro Tonali, il c.t. Lucianoto a una domanda a caldo fatta dalla giornalista Rai, che si è ricollegato alla figuraccia europea in Germania e a una squadra tornata mestamente a casa agli ottaviil k.o. per 2-0 contro la Svizzera: “Se si va rivedere le cose che si sono dette — ha esordito l'ex allenatore del Napoli — siamo l'e abbiamo sempre la possibilità di trovare 30 calciatori per fare una Nazionale forte”.