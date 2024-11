Sport.quotidiano.net - Quanto guadagnano Tyson e Paul: cifre record per il match dell’anno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arlington (Stati Uniti), 15 novembre 2024 – È tutto pronto ad Arlington in Texas per la grande sfida sul ring tra Mikee Jake. Il 58enne Iron Mike, ex campione del mondo, affronta lo Youtuber e pugile, 27 anni, all’At&T Stadium con una capienza di 80 mila spettatori e un giro di denaro di 300 milioni di dollari. Un evento mondiale, epocale nel suo genere. L’incontro è in programma come main event della giornata di combattimenti e sarà trasmesso in diretta su Netflix, probabilmente in un orario indicativo verso le 4 della notte italiana tra il 15 il 16 novembre. Sono previste scintille, visto che in conferenza stampa son volati schiaffi,e conseguente rissa, sedata solo dai rispettivi team.era pronto alle mani, maè stato subito separato dallo staff e ha mostrato fieramente il suo volto alla platea, facendo capire di essere pronto a riceverne altri, di schiaffi, senza subire conseguenze.