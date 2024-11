Gaeta.it - Licenziamento shock per una vittima di molestie: un caso di revenge porn e stalking a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante di molestia e abuso ha catturato l’attenzione in una aziendana, dove una donna è stata licenziata dopo essere stata perseguitata verbalmente, minacciata di morte e umiliata tramite la diffusione di un video intimo senza il suo consenso da parte di un collega. Questosegna una tragica riflessione su questioni di genere e sulla cultura patriarcale che permea ancora molte professionalità in Italia.Il contesto della vicendaLa storia ha avuto inizio nel 2022, quando una donna di 35 anni, identificata con la lettera Y, lavorava come mediatrice in un’azienda di. Tra i suoi colleghi c’era M. V., un consulente legale di 55 anni. Dopo un incontro per motivi di lavoro, i due avevano avviato una relazione che si è presto trasformata in un incubo.