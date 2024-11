Sport.periodicodaily.com - Israele-Belgio: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. Contro i padroni di casa ultimi in classifica, i Diavoli Rossi devono difendere il terzo posto.si giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 20.45 presso la Boszik Arena di Budapest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa si sono rivelati ben poca cosa in questa edizione della Nations League che si concluderà con la retrocessione in Lega B. Pur battendosi con grande generosità, la Nazionale di Shimon hanno ottenuto soltanto un punto contro la Francia, a fronte di quattro sconfitte.Ci si aspettava di più dai Diavoli Rossi, protagonisti di un cammino al di sotto delle aspettative. Il debutto controaveva illuso tutti, ma poi sono arrivate le due sconfitte contro la Francia e l’ultima contro l’Italia.