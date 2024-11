Inter-news.it - Inter fa sul serio con la squadra Under-23! Casting allenatore: almeno tre nomi

L’sta mettendo in moto il progetto della-23, un’iniziativa che mira a colmare il gap tra il settore giovanile e la prima. Con la guida di Oaktree, la società sta definendo i dettagli per far partire questa nuova avventura. Individuati campi di allenamento e partite ufficiali, non resta che analizzare per bene gli allenatori giusti.FATTORE CAMPO – La secondadell’si allenerà al mattino sul campo sintetico diello, la storica casa del settore giovanile nerazzurro. Per le partite, invece, l’avrebbe individuato il “Varesina Stadium” di Venegono Superiore, un impianto da 600 posti situato nella provincia di Varese. Questa scelta non è casuale: lo stadio era già stato valutato dal Milan per la sua-23 e potrebbe rivelarsi un’opzione ideale grazie alla vicinanza con Milano e alla possibilità di accorparsi alla Varesina Calcio.