Ilnapolista.it - Francia in crisi anche con l’Under 21: “Incapaci di creare belle azioni e di imporsi tecnicamente” (Footmercato)

Leggi su Ilnapolista.it

laUnder 21 è in; il trequartista del Lione Cherki ha trascinato una squadra che è stata incapace per buona parte di match contro l’Italia di controllare il gioco. Alla fine, il match è terminato 2-2 al Castellani di Empoli; in gol per gli azzurri Casadei e l’attaccante di proprietà del Napoli (in prestito al Frosinone) Ambrosino.incon21, finisce 2-2 il match contro l’Italiacritica la prestazione dei francesi:“Rareper questa, partite però sempre dai piedi di Rayan Cherki. Per il resto, i Blues hanno spesso faticato a dettare il gioco e imporre dei veri duelli fisici e tecnici ai loro avversari. Hannoconcesso il gol di apertura a Cesare Casadei, dopo una disattenzione della difesa. Nel primo tempo eranodiqualcosa,all’inizio del secondo c’era una fase difensiva francese alla deriva.