Gaeta.it - Cortei studenteschi a Torino: simboli e tensioni richiamano la storia degli anni ’70

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso di un’affollata manifestazione a, diversi giovani hanno rievocato un gesto emblematico’70, sollevando tre dita al cielo in segno di protesta contro le politiche del governo attuale e in solidarietà con la Palestina. Questo gesto, che ricorda il ‘saluto’ dei militanti dell’Autonomia Operaia, ha suscitato riflessioni sul contesto storico e le dinamiche di protesta contemporanee. La manifestazione, che ha visto un’importante partecipazione di studenti e attivisti, non è stata priva di, culminando in episodi di violenza e confronti con le forze dell’ordine.La manifestazione e il richiamo allaL’evento è stato indetto da un’aggregazione di studenti e attivisti di diversi gruppi politici, con una mobilitazione che ha richiamato circa quattrocento partecipanti.