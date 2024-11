Gqitalia.it - Clint Eastwood torna al cinema (come regista) con Giurato numero 2 ed emoziona con un dilemma morale che ci riguarda tutti

A 94 anni,firma il suo quarantesimo film da2, in uscita alil 14 novembre.Un classico del genere giudiziario che vede un uomo, James Sythe (L’attore Gabriel Basso), accusato di aver ucciso la sua compagna dopo un litigio in un bar. A fronteggiarsi in tribunale, il pubblico ministero Faith Killebrew (Toni Colette) che ha tutto l’interesse a vederlo condannato per dare una spinta alla sua carriera politica, e l’avvocato difensore Eric Resnick (Chris Messina) che, nonostante il passato torbido del suo assistito, crede nella sua innocenza. Ma l’ago della bilancia del processo è il2, Justin Kemp, interpretato da Nicholas Hoult che, in aula, scopre di avere a che fare con la morte della donna più di quanto avrebbe mai immaginato.La sceneggiatura di Jonathan Abrams, dicee produttore del film «è scritta in modo da portare il pubblico a identificarsi con Justin.