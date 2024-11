Lanazione.it - Autolinee Toscane, modifiche ai percorsi e fermate delle linee A+, B+ e G

Arezzo, 15 novembre 2024 –aiurbane di Arezzo A+ e B+ fino alle 19.30 di venerdì 6 dicembre. Per uscire dal centro della città la linea B+, dall'intersezione con Viale Don Minzoni prosegue fino alla rotatoria di Viale Dante, continua su Viale Dante fino all’incrocio per via Chiarini e riprende il regolare percorso. Per entrare in città la linea A+ percorrerà Viale Dante poi svolterà in via Manzoni, poi prosegue su via Romana e riprende il regolare percorso. All’uscita dalla città verrà autorizzata la fermata di Via Dante. Saranno attive le seguenti, in direzione uscita città per la linea B+: viale Dante Scuola Severi (ID fermata 9@A00T1); via Chiarini opposto n° 23 (ID fermata 9@A0M05); In direzione Arezzo Centro per la linea A+: via Via Chiarini 23 (ID fermata 9@A0M5V); via Romana 68 - San Marco (ID fermata 9@A008V).