Gaeta.it - Stellantis e il futuro della Gigafactory: il dibattito tra Regione e governo italiano

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha fornito aggiornamenti sulla situazione riguardante la Gigafactory di Stellantis, evidenziando l'interesse dell'azienda nel continuare a investire in Italia. Il confronto si è svolto durante un incontro a Palazzo Piacentini con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme ai rappresentanti delle Regioni coinvolte e ai sindacati. Questo incontro è stato cruciale per discutere non solo la produzione nello stabilimento, ma anche il piano industriale che Stellantis intende adottare.Il dialogo con Stellantis e le richieste della Regione. Durante l'incontro, il presidente Roberti ha ribadito l'importanza di ottenere conferme riguardo la continuità della produzione negli stabilimenti italiani.