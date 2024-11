Cityrumors.it - Separazione: non solo la casa, spesso il marito perde anche questo

Una recente sentenza del Tribunale di Salerno si è espressa sulla possibilità di suddividere lafamiliare tra i due coniugi dopo lao il divorzio.Quando due persone si separano o divorziano si interrompe la convivenza della coppia che dovrà riorganizzare la quotidianità a livello abitativo. Per quanto riguarda il diritto abitativo, in presenza di figli minori,verrà riconosciuto al genitore al quale vengono affidati i figlise laè di proprietà dell’ex coniuge.: nonlail(Cityrumors.it)Un quesito che può sorgere in questi casi è se l’abitazione, essendo sufficientemente grande, possa essere suddivisa per permettere ai due ex coniugi di rimanere all’interno, ma senza continuare a convivere. Sul punto si è espresso, attraverso una recente sentenza, il Tribunale di Salerno che ha giudicato un particolare caso.