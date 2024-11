Ilnapolista.it - Ranieri aveva scelto la panchina sbagliata, quella dei giardinetti (Zazzaroni)

Leggi su Ilnapolista.it

ladei. A scriverlo è Ivandirettore del Corriere dello Sport.è l’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Perché riassume in sé alcune caratteristiche che in questa fase della vita della Roma sono importantissime: conosce la piazza; è uno tra i più efficaci quando subentra in corsa (non ho mai dimenticato l’exploit col Parma di Pepito Rossi); la sua presenza è rasserenante; la tifoseria lo ama riconoscendogli la romanità più genuina; è un abile comunicatore, possedendo la giusta dose di paraculaggine, e parla l’inglese (la linea diretta col capo è fondamentale). Inoltre non incide sul bilancio dei Friedkin alla voce “affitto della casa del mister e eventuali trasporti”.Quattro anni e mezzo e 1 miliardo dopo i Friedlkin hanno così puntato su un allenatore che soltanto pochi mesi primaannunciato il ritiro dalle scene di club.