Quel velo bianco che annuncia l’inverno. Neve in Toscana oggi, le foto e le zone

Firenze, 14 novembre 2024 – Dunque la primaè arrivata in. Per chi già si entusiasma e sogna il mantoin montagna e sciate è necessario però smorzare gli entusiasmi al momento. La spruzzata c’è stata. E se pure è di buon auspicio, non ci sono all’orizzonte eventualità di nevicate abbondanti nei prossimi giorni. Certamente la situazione viene monitorata, ma almeno per questa settimana, a parte le gelate, non dovrebbe comparire altrasull’Appennino toscano. Eppure leche arrivano dalle varie località sono particolarmente suggestive. Un leggero mantoha coperto di prima mattina la zona di Maresca, sull’Appennino Pistoiese, con lache ha iniziato a cadere dalla notte. Stessa situazione all’Abetone. Anche qui, intorno ai 1400 metri, laha fatto la sua comparsa.