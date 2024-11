Oasport.it - MotoGP, a Barcellona il verdetto irrevocabile sul Mondiale 2024. Martin per completare l’opera, Bagnaia cerca il miracolo

Nel weekend del 16-17 novembre, l’autodromo del Montmelò sarà il palcoscenico dell’atto conclusivo del Moto, etichettato come Gran Premio della Solidarietà. Una soluzione d’emergenza per garantire lo svolgimento dell’ultima gara dopo l’inevitabile rinuncia di Valencia, flagellata dalla terrificante alluvione che ha causato centinaia di vittime ed enormi danni.Si torna sulla pista edificata a Nord dipoco più di cinque mesi dopo il GP di Catalogna, disputato a fine maggio. In quell’occasione Francescosi dimostrò indiscutibilmente il più forte, gettando però al vento il successo nella Sprint con una clamorosa caduta all’ultimo giro. Pecco si rifece il giorno dopo, imponendosi nel Gran Premio domenicale, ma sciupò 12 punti certi.Jorge, nonostante un weekend relativamente sofferto (quarto nella gara-dimezzata e secondo in quella lunga) ringraziò.