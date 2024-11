Gqitalia.it - La nuova Air Force 1 di Nike è fatta per ballare

L'Air1 Dance è probabilmente una delle sneakerpiù inaspettate del 2024. A prima vista sembra un altro classico paio dis. Tuttavia, se in origine la silhouette era stata progettata per il campo da basket, questa è stata creata per le lezioni di danza.Presentata in cinque varianti di colore, tra cui un paio di tonalità molto Brat, l'ultima Air1, chiamata in modo molto appropriato Dance, si ispira alle Air1 Low di vecchia scuola. Non solo presenta la stessa struttura in pelle, ma anche il tradizionale design low-top, le perforazioni sulla punta e il grande swoosh cucito ai lati. Fin qui, tutto bene, AF1!Air1 Dance BlackSebbene l'aspetto sia quasi identico a quello della versione originale,ha inserito alcuni nuovi dettagli pensando alle esigenze di chi balla.