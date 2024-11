Gaeta.it - La drammatica scelta di Kianoosh Sanjari: attivista iraniano si suicida in segno di protesta

Il mondo ha assistito a un tragico evento che ha scosso la società iraniana:, une giornalista, ha deciso di porre fine alla sua vita a Teheran. Questo gesto estremo è avvenuto dopo cheaveva lanciato un appello pressante per il rilascio di quattro detenuti politici, dando voce a una profonda disperazione riguardo alla situazione dei diritti umani in Iran. La notizia, riportata da Iran International, ha colpito chiunque segua le vicende della Repubblica Islamica, mettendo in evidenza il contesto difficile e oppressivo che gli attivisti devono affrontare.L'ultimatum di unPoche ore prima di compiere il tragico gesto,ha pubblicato un messaggio su X, in cui chiedeva la liberazione di Fatemeh Sepehri, Nasrin Shakarami, Toomaj Salehi e Arsham Rezaei.