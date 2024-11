Bergamonews.it - Infortunio mortale nel campo: sabato a Treviolo i funerali di Norberto Viviani

Roncola di. Saranno celebrati16 novembre alle 10, nella parrocchiale della Roncola di, idi, il 59enne rimasto vittima di unnella mattinata del 9 novembre scorso.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, attorno alle 10.30 del mattinosarebbe rimasto impigliato in una piccola mietitrebbiatrice con la quale stava raccogliendo alcune pannocchie destinate alle galline di casa: a dare l’allarme era stato il padre, poi finito nel registro degli indagati del pm Letizia Alosio, atto dovuto in quanto proprietario sia del macchinario che deltra via Tobagi e la superstrada.Dopo l’autopsia, disposta sempre dal pm e che è stata effettuata nella giornata di mercoledì 13, il nulla osta ailascia la moglie Laura, i figli Andrea e Veronica, i genitori e la sorella.