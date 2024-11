Panorama.it - Emilia Romagna, la colpa è della scarsa manutenzione, non del cambiamento climatico

«Apprendista al Bagno Malusi di Milano Marittima». Come dettaglia il curriculum istituzionale, Michele De Pascale è stato in gioventù un aitante e valoroso bagnino. Vent’anni dopo, il sindaco di Ravenna è l’aspirante governatore del Pd, nella sempre rossa e perennemente allagata. Una certa dimestichezza con l’acqua non l’ha però convinto a trasformare l’atavica emergenza idrogeologica nel dirimente temacampagna elettorale. Eppure, da maggio 2023 allo scorso ottobre, la regione è stata travolta dal fango quattro volte. La conta è angosciante: 18 morti, oltre dieci miliardi di danni e almeno centomila sfollati. Agli sventurati adesso non rimane che scrutare con angoscia il cielo e pregare l’Altissimo, sperando nella clemenza del meteo. Intanto si vota tra il 17 e il 18 novembre, assieme all’Umbria, per scegliere il successore di Stefano Bonaccini, che è rimasto in carica otto anni e ora siede all’europarlamento.