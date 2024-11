Cultweb.it - Di che cosa parla Il gladiatore II? Ecco cosa dobbiamo attenderci

A 25 anni di distanza dall’uscita nelle sale cinematografiche del, pellicola che ridiede lustro al genere peplum, che consacrò le carriere di Russell Crowe e Joaquin Phoenix e che si aggiudicò 5 premi Oscar nel 2001, il regista Ridley Scott è pronto da oggi, 14 novembre 2024, a far ritornare gli spettatori nella Roma imperiale con l’atteso IlII.la trama e la storia dei personaggi.La trama di IlII200 d.C. dopo la morte di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), Augusta Lucilla (Connie Nielsen) invia il suo giovane figlio Lucio Vero (Alfie Tempest) in Africa per sfuggire a possibili agguati. Divenuto adulto, Lucio stesso viene ridotto in schiavitù, dopo che le centurie del generale Marco Acacio (Pedro Pascal) conquistano le coste della Numidia, uccidendo anche sua moglie Arishat (Yuval Gonen) e suo figlio.