Tuttivip.it - “Con la famosa della tv”. Andrea Giambruno, chi è la nuova fidanzata vip dell’ex di Giorgia Meloni

Dopo la separazione dasembra aver ritrovato la serenità accanto a unadonna: Federica Bianco, attrice nota al pubblico italiano per i ruoli in serie TV come Don Matteo, Squadra Antimafia e Vivere, dove interpretava Daria Fontana. La relazione trae Bianco sarebbe iniziata la scorsa estate e, nonostante una crisi riportata come “una sceneggiata napoletana” tra lacrime e tensioni in un locale romano, pare che i due abbiano superato le difficoltà.Il settimanale Gente ha recentemente immortalato la coppia insieme, confermando che la loro storia è tutt’altro che finita. Secondo Dagospia, “non va in bianco”, ironizzando sulla “caldissima liaison tra l’ex signore Federica Bianco”.La relazione, cominciata sulle coste del Salento, sembrava essersi conclusa dopo quella rumorosa lite, seguita da un riavvicinamento di Federica Bianco al suo ex compagno,Crippa, vicesegretarioLega.