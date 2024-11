Nerdpool.it - Chi è Hulk Rosso nel MCU? Analizziamo il villain di Captain America: Brave New World

“Da quando sono rossi?” Il nuovo trailer diNewrilasciato al D23 Brazil ha mostrato ai fan il momento in cui Thaddeus “Thunderbolt” Ross (il nuovo arrivato nel Marvel Cinematic Universe Harrison Ford, che ha sostituito il compianto William Hurt) si è trasformato da Presidente degli Stati Uniti in: il furioso alter ego color cremisi di Ross nei fumetti Marvel. Il filmato mostra anche il Capitandi Sam Wilson (Anthony Mackie) che sventa un attacco terroristico coordinato contro il nuovo “presidente in tempo di guerra”, oltre a scorci delle due minacce che cercano di tarpare le ali a Cap: Seth Voelker/Sidewinder (Giancarlo Esposito) e Samuel Sterns/il Leader (Tim Blake Nelson), lo scienziato con il cervello gvisto l’ultima volta ne L’incredibiledel 2008.