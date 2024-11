Ilgiorno.it - Bienno, Bormio e Gromo: qui la stagione è magica

C’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi, in Lombardia, vuole regalarsi una vacanza invernale all’insegna della cultura e dell’arte. Conosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia,(in provincia di Brescia) è una cittadina della Val Camonica con una storia antica. Ricca di meravigliosi scorci e pittoreschi cortili, è circondata dal verde (o bianco) delle montagne. Tra i palazzi e gli edifici storici di, valgono senz'altro una visita Palazzo Simoni Fè, oggi sede della pinacoteca, il Palazzo rinascimentale Francesconi Rebajoli e l’accoppiata Mulino & Fucina Museo, nuclei originari del Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e Tradizioni Popolari. Arte, artigianato, prodotti tipici, dolciumi, ma anche luci, canti natalizi e un mondo di divertimento per i bambini: ogni anno aarriva la rassegna “Natale nel Borgo“.