Corrieretoscano.it - Ancora un successo in Champions League per la Savino Del Bene Scandicci

Leggi su Corrieretoscano.it

Allianz MTV Stuttgart vsDel0-3 (17-25, 22-25, 21-25)ALLIANZ MTV STUTTGART: Kokselo (L1), Morrissette, Bozic, Stautz, Robinson 1, Reesink (L2), Knollema 9, Martin n.e., Varela Gomez 5, Rivers 17, Veltman 6, Krenickyn.e., Steinhilber, Slacanin n.e., Feistritzer n.e., Segura Palleres 7. All: Bitter K.DEL: Magnani (L2), Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova 1, Ognjenovic 2, Bajema 8, Grazianin.e., Nwakalor n.e., Carol 10, Baijens 6, Antropova 20, Mingardi n.e., Gennarin.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Boulanger – Ovuka– Èvittoria, la seconda in due gare, per laDelindi pallavolo.A Stoccarda arriva la vittoria in tre set al termine di una partita che ha visto la squadra di coach Marco Gaspari sempre in controllo del gioco.