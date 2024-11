Gaeta.it - Accertamenti tecnici sulla carcassa della Freccia Tricolore: avvio delle indagini a Volpiano

Gli investigatori della procura di Ivrea hanno avviato oggi un'importante serie di accertamenti tecnici sulla carcassa del velivolo coinvolto in un tragico incidente avvenuto il 16 settembre 2023, nei pressi dell'aeroporto di Caselle, che ha portato alla morte di una bambina di soli 5 anni. Questo passaggio cruciale seguirà diverse fasi tendenzialmente intricate, destinate a stabilire con maggiore chiarezza le cause di questo dramma aereo. Inizio degli accertamenti La prima fase dell'accertamento si è concentrata sull'apertura del motore dell'aereo, operazione compiuta alla presenza di esperti nominati dalle diverse parti coinvolte. Questa attività, che si svolge all'interno di un hangar sotto la custodia dei Carabinieri, rappresenta un passo fondamentale per comprendere le dinamiche del sinistro.