Gaeta.it - Vicesindaco di Bolzano ritira la candidatura capolista: un colpo per la SVP nelle elezioni comunali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’SVP diaffronta una fase di incertezze con il ritiro delladi Stephan Konder, ilin carica. Konder, che aveva già espresso ambizioni di leadership per le imminentidella primavera 2024, ha deciso di fare un passo indietro a causa di mancanza di supporto dalla sua squadra. Questo imprevisto sviluppo segna un momento cruciale per il partito, atteso a una riflessione interna sul futuro della propria leadership e strategia elettorale.Stephan Konder e il ritiro della suaStephan Konder ha annunciato la sua decisione dirsi come, esprimendo la sua preoccupazione riguardo all’assenza di un forte sostegno all’interno del partito. Durante la notte, Konder ha chiarito che non può affrontare una campagna elettorale senza un ricco coinvolgimento da parte della squadra, sottolineando l’importanza della responsabilità collettiva.