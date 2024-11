Lapresse.it - Usa, Trump valuta una commissione per ‘purgare’ i generali del Pentagono

Il Team di transizione del presidente americano eletto Donaldstando una bozza di ordine esecutivo per costituire una “di guerrieri”, formata da alti ufficiali militari in pensione, col potere dire ia tre e quattro stelle dele raccomandarne la rimozione nel caso vengano ritenuti inadatti al comando. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal, sottolineando che, nel caso di approvazione da parte di, l’ordine esecutivo potrebbe accelerare la rimozione die ammiragli che secondo la bozza esaminata dal Wsj “manchino delle qualità di leadership richieste”. Il provvedimento, rileva il quotidiano, potrebbe anche avere un effetto intimidatorio nei confronti di alcuni alti ufficiali militari, dopo la promessa didi volere licenziare i “woke” considerati promotori della diversità nei ranghi della Difesa.