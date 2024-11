Lanazione.it - Un calendario per Elsa. Beneficenza in 12 scatti fra sindaci e parroci per i ragazzi disabili

Una sostegno dei progetti dedicati allatà. La bella iniziativa è stata presentata ieri in Comune dall’associazione Amici diOnlus che ha realizzato unin cui il tema principale è la rivalità, in chiave comica e satirica, tra, andando a omaggiare le pellicole di Peppone e Don Camillo. Il2025 ha visto la partecipazione di dodicie altrettantidei Comuni di Massa Carrara, più alcuni Comuni liguri. I Comuni che hanno partecipato sono: Arcola, Bagnone, Carrara, Licciana Nardi, Luni, Massa, Montignoso, Pontremoli, Sarzana, Tresana, Vezzano Ligure e Villafranca in Lunigiana. Nel, con le foto di Massimo Pasquali, sono stati rappresentantiin posa di litigio e in posa di convivialità, restituendo undivertente e scanzonato.