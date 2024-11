Ilrestodelcarlino.it - Sanità, lavoro, casa e sicurezza. Cisl e candidati a confronto . Seta: focus holding regionale

Dimissioni del presidente diper come viene gestito il trasporto pubblico locale (Tpl) su gomma. Le hanno chieste sia il centrosinistra con Claudio Guidetti (Azione) che il centrodestra per voce di Alessandro Aragona (FdI) durante dibattito ospitato dallaEmilia Centrale con ial Consiglio, svoltosi ieri nella Sala Simonazzi. Al tavolo anche Letizia Davoli (FdI), Alessio Mammi e Elena Carletti (Pd). La formula è stata quella del question time, con la segretaria Rosamaria Papaleo che ha chiesto loro di esprimersi su temi fondamentali per il sindacato: il Tpl, con unparticolare sulla costituendae il sotto-finanziamento di Reggio, maglia nera in regione; il sostegno alle famiglie tramite un Patto per lae asili nido gratuiti; ladel personale sanitario; la crisi del manifatturiero locale dove manca forzae con il settore ceramico che chiede l’abbattimento dei costi dell’energia grazie al "nucleare pulito".