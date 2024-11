Cultweb.it - Robin Hood, come finisce il kolossal del 2010 con protagonista Russell Crowe

Leggi su Cultweb.it

si conclude conLongstride che, dopo essere stato dichiarato fuorilegge dal re Giovanni, col nome di, si trasferisce insieme alla sua banda di fuorilegge, ai suoi amici e a Fra Tuck nella foresta di Sherwood. Qui sposa Lady Marian.1199. Dopo più di dieci anni passati a combattere in Terra Santa e in Francia,Longstride () tenta di tornare in Inghilterra insieme ai suoi amici Alan A’Dayle (Alan Doyle), Little John (Kevin Durand) e Will Scarlett (Scott Grimes), dopo la morte del re Riccardo Cuor di Leone (Danny Huston). Durante la marcia di ritorno, la guardia reale cade in un’imboscata tesa da Sir Godfrey (Mark Strong), un nobile inglese doppiogiochista fedele al re di Francia.e i suoi uomini fanno incetta di armi e denaro dai corpi dei soldati uccisi.