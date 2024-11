Palermo carabiniere di giorno fa il doposcuola ad un bambino e di notte arresta il padre | Perché sei qua? I compiti li ho fatti tutti!

Leggi su Dayitalianews.com

Lo Zen è uno deirtieri più difficili di, abbandonato a se stesso, dove la criminalità sembra purtroppo l’unica strada possibile. Eppure c’è un manipolo di uomini e donne che non vogliono arrendersi: sono i carabinieri della stazionedi San Filippo Neri che, una volta finito il turno, dedicano il loro tempo libero ai bambini delrtiere aiutandoli a fare i.I carabinieri diventano maestri dei bambini nelAlrtiere Zen sorge L’Albero della Vita Onlus, una realtà nata per donare una speranza ai bambini che qui sono impegnati nel laboratorio didattico ImpariAmo, destinato a contrastare l’abbandono scolastico e la dispersione implicita, due fenomeni purtroppo molto diffusi nertiere dove i piccoli non sempre vengono seguiti dalle famiglie.Ed è qui che molti carabinieri volontari svestono idealmente la divisa di tutore dell’ordine per indossare quella di maestro didopo aver finito il turno.