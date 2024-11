Gaeta.it - Nuovi concorsi al Comune di Foggia: 97 posti per diplomati e laureati disponibili nel 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiha annunciato l’apertura di bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 97dipendenti. Queste posizioni coprono diversi ruoli fondamentali, tra cui Agenti di Polizia Locale, Istruttori Tecnici, Assistenti Sociali e Istruttori Amministrativi, rendendo queste opportunità interessanti per chi cerca una carriera nel settore pubblico. I candidati con diploma possono accedere a specifiche posizioni, mentre alcuni ruoli richiedono la laurea. I dettagli sulle modalità d’iscrizione, le prove e le materie da studiare sono essenziali per chi desidera partecipare.Tipologie die requisitiIl bando prevede una varietà di ruoli, ognuno con requisiti specifici. Oltre le condizioni generali di partecipazione, come essere cittadini italiani e avere compiuto la maggiore età, i candidati devono soddisfare ulteriori requisiti legati ai specifici profili professionali.