Mister Movie | Casting Serie Harry Potter chi torna del Cast Originale?

Warner Bros. è alla ricerca di giovani attori per interpretare il trio magico più iconico di sempre: Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Per il reboot televisivo, la produzione sta esplorando il talento di giovani aspiranti nel Regno Unito e in Irlanda, cercando ragazzi tra i 9 e gli 11 anni al momento delle riprese, previste per aprile 2025. Questa scelta sembra essere finalizzata a garantire che gli attori crescano in armonia con l'evoluzione dei personaggi nel corso della serie, che dovrebbe coprire gli eventi di tutti e sette i libri. Chi sarà scelto per la serie Harry Potter: Il Nuovo Trio di Harry, Ron e Hermione. Secondo Channing Dungey, presidente di Warner Bros. Television, uno dei punti cruciali del casting sarà trovare giovani attori che possano incarnare il trio, mantenendo una fascia di età coerente con i primi due libri, in cui Harry e i suoi amici hanno circa 11 o 12 anni.