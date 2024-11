Margaret Spada sequestrato lo studio dell’intervento fatale Ma i sigilli sono stati nascosti da un cartello | Lavori in corso

Leggi su Open.online

in». Una scritta su un cartoncino giallo, un pannello di legno e una scatola Ikea per nascondere il sequestro dellomedico dove è stata operata la 22enne Agatamorta dopo giorni di agonia il 7 novembre in seguito a un intervento di rinoplastica. Con questo maldestro e sgradevole tentativo erano stato occultati alla vista dei condomini della palazzina a Roma tra la Laurentina e l’Eur idisposti dalla procura di Roma e affissi dai carabinieri del Nas. Come riporta Repubblica, il titolare dell’ambulatorio risulta indagato per omicidio colposo insieme al figlio. Qui la ragazza era arrivata il 4 novembre da Lentini per effettuare un ritocco al naso dopo che aveva scoperto la pagina su TikTok che promuoveva gli interventi. Era una dei tanti giovani visti dai condomini: «Noi vedevamo sempre molti ragazzi che venivano», racconta la segretaria di un altromedico nel palazzo.