L’Italia sa badare a sé stessa Mattarella chiede rispetto risposta durissima a Elon Musk

è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘saa séneldella sua Costituzione’. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”.Leggi anche: Maltempo in Sicilia: strade interrotte a Siracusa, allagamenti e auto in panneCosì il presidente Sergioche, senza nominare, interviene dopo le parole contro i giudici italiani sulla questione migranti del patron di Tesla e di X, in procinto di entrare nell’amministrazione Trump., senza troppi giri di parole, aveva pubblicato un post in cui sostenva che i giudici che si erano espressi sul trasferimento di alcuni migranti in Albania dovevano essere licenziati.