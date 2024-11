Ilfoglio.it - L’antiebraismo dopo Amsterdam e l’accusa di “eterni stranieri”. Parla Della Pergola

“Essere ebrei oggi” non è solo il titolo dell’ultima pubblicazione di Sergio– ex direttore dell’Istituto Avraham Harman di Studi Ebraici Contemporanei all’Università Ebraica di Gerusalemme – ma soprattutto una riflessione costante, fruttosua attività accademica tra Israele, Europa e Stati Uniti, dedicata allo studio demograficosocietà ebraica esua diaspora. Come ci racconta il professore emerito il progetto, era pronto per la stampa prima del 7 ottobre, tanto che, salvo qualche pagina di postilla, il libro è stato pubblicato così come concepito perché, come spiega lo studioso “è un problema che appartiene, in modo intrinseco, alla storia del popolo ebraico. Quanto è accaduto adnei confronti dei tifosi di una squadra di calcio mediocre – che per altro ha perso 5 a 0 – non è che lo specchio di una condizione di ostilità permanente nei confronti del popolo ebraico che non ha fatto che manifestarsi in modo più esplicito dail Sabato Nero, specie tra le strade d’Europa”.