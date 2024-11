Ilfattoquotidiano.it - “Il ritorno de ‘I Cesaroni’? Non ne so nulla. Ho letto molte fake news, ma non sono una persona ingrata”: Micol Olivieri spiega perché non farà parte del cast

I Cesaroni stanno tornando. Una delle famiglie più seguite della fiction italiana è pronta a tornare sul piccolo schermo: le riprese cominceranno il 24 febbraio 2025, come dichiarato da Claudio Amendola a Verissimo. C’è chi, però, non ne sapeva, nonostante facessadi quella famiglia scapestrata tanto amata dal pubblico italiano. Si tratta di, meglio conosciuta per il suo ruolo di Alice Cudicini, la più piccola delle figlie di Lucia Liguori (interpretata da Elena Sofia Ricci). La 31enne, che ha abbandonato ormai da tempo la sua carriera da attrice per dedicarsi alla sua nuova vita da influencer e da madre di due figli, ha infattitonon prenderàalla settima stagione della celebre fiction.“Non sodi quello che sta succedendo adesso. Nessuno mi ha informata di niente, quello che so lo leggo dai giornali.