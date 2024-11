Gaeta.it - Cena d’autunno per gli animali: solidarietà e beneficenza all’Osteria Corridore de L’Aquila

Facebook WhatsAppTwitter Il 22 novembre alle ore 20:00,ospiterà un importante evento diorganizzato dai volontari della Sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Lasi propone di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulle problematiche degliabbandonati, sostenendo le attività del Rifugio Cuccefelici. Questa iniziativa mira a unire sostenitori, simpatizzanti e chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’associazione e delle sue attività.L’importanza dell’evento diQuesto evento si configura come un’opportunità per la comunità didi dimostrare il proprio sostegno a una causa cruciale. Laraccoglierà fondi che saranno utilizzati per supportare gliabbandonati ospitati presso il Rifugio Cuccefelici, un centro che accoglie quotidianamente circa 350 cani e gatti.