Iodonna.it - «Sono fiera che sotto il primo governo guidato da una donna, il tasso di disoccupazione femminile sia il più alto di sempre»

Leggi su Iodonna.it

Durante il suo intervento in video-collegamento per la chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è incappata in un evidente lapsus. Rivendicando i risultati ottenuti nei due anni da premier, ha affermato: «cheilda una, ildisia il più– al posto di basso – di. Perché questa è la parità». Solo pochi istanti prima, aveva difeso la sua scelta di utilizzare il titolo “il Presidente”, declinato al maschile: «Alcune femministe credono che la parità di genere si realizzi declinando titoli al». Lo stile di Giorgia Meloni guarda le foto La, più alta o più bassa? Cosa dicono i datiA gennaio 2024, le donne occupate in Italia superavano i 10 milioni, con una crescita significativa tra le lavoratrici più adulte: la fascia di età 55-64 anni ha infatti registrato un incremento del 15,1% tra il 2019 e il 2023.