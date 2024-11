Sinner-Fritz a Torino il rematch della finale degli US Open | l’azzurro cerca la seconda vittoria

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Per il terzo giorno consecutivo, Janniksarà protagonista alla Inalpi Arena di, sede delle Atp Finals 2024. Domenicaha infatti sconfitto in due set De Minaur, mentre lunedì ha ricevuto il trofeo riservato al numero uno al mondo di fine anno. Stavolta perc’è un altro match da giocare e l’asticella si alza dato che il suo avversario sarà Taylor. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque il classe 2001, che sul veloce indoor non ha rivali ed il suo tennis crea grossi problemi a chiunque ci sia dall’altra parterete. Se però battere De Minaur e Medvedev è ormai quasi una formalità per Jannik, non si può dire lo stesso di, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti e che ha incontrato una sola volta quest’anno.Sicuramente laUS, vinta in tre set piuttosto netti dall’italiano, lascia spazio a poche interpretazioni e dà un’idea di come potrebbe essere il match.