Caldo aumentano gli accessi al pronto soccorso fino al 20% | più a rischio pazienti cronici e anziani

Con l’arrivo dei mesi più caldi, le tende di pronto soccorso si riempiono sempre di più, coinvolgendo tutto il Paese e mettendo a rischio soprattutto i pazienti cronici e gli anziani. Secondo la Simeu, gli accessi sono aumentati fino al 20%, evidenziando l’urgenza di strategie efficaci per affrontare questa emergenza estiva. È fondamentale agire prontamente per tutelare le fasce più vulnerabili e alleggerire il sistema sanitario.

Pronto soccorso sempre più affollati dal Nord al Sud dell' Italia a causa dell' emergenza caldo di questi ultimi giorni: «Stanno aumentando gli accessi nei punti di primo soccorso e registriamo al momento una impennata dal 5 al 20% in più di entrate», afferma all' ANSA il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza ( Simeu ), Alessandro Riccardi.

Afa, pronta la task force: climatizzatori e opuscoli anti caldo. Pronto soccorso sotto pressione - L’estate si fa sentire con temperature record ad Ancona e Jesi, dove il caldo intenso mette alla prova cittadini e strutture di emergenza.

