Allerta caldo a Parigi la Tour Eiffel chiude fino a mercoledì Mentre in Savoia il maltempo manda ko la linea con Milano

L’estate infuria a Parigi e in tutta la Francia, con l’allerta rossa che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel fino a domani, mentre il caldo torrido e le perturbazioni mettono a dura prova la linea tra Savoia e Milano. Un clima estremo che sta rivoluzionando le abitudini e le infrastrutture, spingendo cittadini e autorità a fronteggiare le sfide di questa ondata di calore senza precedenti.

Nella capitale francese è scattata l’allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura della Torre Eiffel almeno fino a domani. L’ultimo ingresso al celebre monumento è previsto alle 14.30. L’agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato oggi l’allerta rossa per ondata di calore in 16 regioni. Nel paese, su cui ieri Marine Le Pen ha promesso elettoralmente un bonus condizionatori, si prevedono temperature torride che arriveranno fino a 41 gradi e resteranno insolitamente elevate anche in Belgio e Olanda. Al contrario sono in calo in Portogallo, dove per oggi non è stata emessa allerta rossa per il calore. 🔗 Leggi su Open.online

